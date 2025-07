Fête Nationale Soirée dansante avec Surfing’K Aurons

Fête Nationale Soirée dansante avec Surfing’K Aurons dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale Soirée dansante avec Surfing’K

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 20h. Place Mérendol Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Cette année, à l’occasion de la Fête Nationale, la mairie d’Aurons vous propose une soirée dansante animée par la groupe Surfing’K !

Le groupe Surfing’K, influencé par les rythmes swing et rock de l’Amérique des années 50, vous convie à une soirée d’été festive, au coeur du village d’Aurons.



Restauration sur place possible Chez le Basque, sur réservation. .

Place Mérendol Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

English :

Th evillage of Aurons wellcomes you for a musical evening and ball to celebrate the Bastille Day !

German :

Anlässlich des diesjährigen Nationalfeiertags bietet Ihnen die Gemeindeverwaltung von Aurons einen Tanzabend an, der von der Gruppe Surfing’K animiert wird!

Italiano :

Quest’anno, per celebrare la Fête Nationale, il Comune di Aurons organizza una festa da ballo con il gruppo Surfing’K!

Espanol :

Este año, para celebrar la Fiesta Nacional, el Ayuntamiento de Aurons organiza una fiesta de baile con el grupo Surfing’K

L’événement Fête Nationale Soirée dansante avec Surfing’K Aurons a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme du Massif des Costes