La ville en partenariat avec Joué-Lès-tours organise deux temps forts la soirée du 13 juillet au Lac des Bretonnières et la journée du 14 juillet à Ballan-Miré, au Parc Beauverger.

18h30 Ouverture du village gourmand

22h Distribution de bâton lumineux

23h Feu d’artifice pyrotechnique Danse enflammées

23h30 Bal populaire animé par DJ LoneZ .

Avenue des Mignardières

Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 80 10 00

English :

The town, in partnership with Joué-Lès-tours, is organizing two highlights: the evening of July 13 at Lac des Bretonnières and the day of July 14 in Ballan-Miré, at Parc Beauverger.

German :

Die Stadt organisiert in Partnerschaft mit Joué-Lès-tours zwei Höhepunkte: den Abend des 13. Juli am Lac des Bretonnières und den Tag des 14. Juli in Ballan-Miré, im Parc Beauverger.

Italiano :

La città, in collaborazione con Joué-Lès-tours, organizza due eventi clou: la sera del 13 luglio al Lac des Bretonnières e la giornata del 14 luglio a Ballan-Miré, al Parc Beauverger.

Espanol :

La ciudad, en colaboración con Joué-Lès-tours, organiza dos momentos estelares: la noche del 13 de julio en el Lac des Bretonnières y la jornada del 14 de julio en Ballan-Miré, en el Parc Beauverger.

