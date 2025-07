FÊTE NATIONALE Soirée guiguette & feu d’artifice Plan d’eau du Mûrier Craon

FÊTE NATIONALE Soirée guiguette & feu d’artifice

Plan d’eau du Mûrier 3 Rue Flandres-Dunkerque Craon Mayenne

Début : 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Pour célébrer la fête nationale, la ville de Craon propose une SOIRÉE GUINGUETTE et FEU D’ARTIFICE le DIMANCHE 13 JUILLET dans le cadre champêtre du plan d’eau du Mûrier

La ville de Craon vous propose une soirée conviviale sous forme de guinguette suivi du traditionnel feu d’artifice

– 20h apéritif offert, restauration rapide et buvette sur place.

– 22h-23h et 23h30-01h concert gratuit avec MONOKINI.

Venez twister grâce à ce groupe de musiciens qui réinterprètent avec

énergie les succès français des années 60. Du twist, du yéyé et du

rock’n’roll pour une ambiance festive qui fait danser et donne la banane !

– 23h spectacle pyromélodique (feu d’artifice mis en musique) dont le

thème cette année est « Groupes de légende ». Le public est invité à se positionner

au niveau des jeux d’eau. Gratuit

Informations 02 43 06 99 08 .

English :

To celebrate the national holiday, the town of Craon is offering a GUINGUETTE EVENING and FIREWORKS on SUNDAY JULY 13 in the country setting of the Plan d?Eau du Mûrier

German :

Zur Feier des Nationalfeiertags lädt die Stadt Craon am Sonntag, dem 13. Juli, zu einem GUINGUETTE-ABEND mit Feuerwerk in der ländlichen Umgebung des Plan d’eau du Mûrier ein

Italiano :

Per celebrare i giorni festivi, la città di Craon propone un PARTY DI GUITARRA e FUOCHI D’ARTIFICIO DOMENICA 13 LUGLIO nella cornice campestre del lago Mûrier

Espanol :

Para celebrar las fiestas, la ciudad de Craon ofrece una FIESTA DE LA GUITARRA y fuegos artificiales el DOMINGO 13 DE JULIO en el entorno campestre del lago de Mûrier

