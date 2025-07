Fête nationale soirée guinguette Nothalten

Fête nationale soirée guinguette Nothalten dimanche 13 juillet 2025

Fête nationale soirée guinguette

34 route du vin Nothalten Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-13 18:00:00

Boissons et petite restauration sur place pour se régaler tout au long de la soirée. Dès 19h, place à la soirée guinguette avec un bal populaire dans le jardin de la Fondation Ruhlmann, animé par l’orchestre Crazy Love !

Ambiance festive au rendez-vous !

34 route du vin Nothalten 67680 Bas-Rhin Grand Est

English :

Drinks and snacks on offer throughout the evening. From 7pm, the guinguette evening begins with a popular dance in the garden of the Fondation Ruhlmann, led by the Crazy Love orchestra!

German :

Getränke und kleine Snacks vor Ort, um sich den ganzen Abend lang zu verwöhnen. Ab 19 Uhr beginnt der Guinguette-Abend mit einem Volkstanz im Garten der Ruhlmann-Stiftung, der von der Band Crazy Love » angeheizt wird!

Italiano :

Bevande e spuntini offerti per tutta la serata. Dalle 19.00, la serata guinguette inizia con un ballo popolare nel giardino della Fondation Ruhlmann, guidato dalla band Crazy Love!

Espanol :

Bebidas y aperitivos durante toda la velada. A partir de las 19:00, la velada guinguette comienza con un baile popular en el jardín de la Fondation Ruhlmann, ¡dirigido por la banda Crazy Love!

