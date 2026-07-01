Fête nationale Soubise
lundi 13 juillet 2026 · Soubise
Informations pratiques
Soubise
Fête nationale
place Robert Chatelier Soubise Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 00:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Manifestation organisée par les associations Cap Ludique et Soubise en Fête, ainsi que la Municipalité.
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place Robert Chatelier Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 04 communication@soubise.fr
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English : Bastille Day
The event is organised by the Cap Ludique and Soubise en Fête associations, along with the town council.
L’événement Fête nationale Soubise a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan