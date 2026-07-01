Informations pratiques

Soubise

Fête nationale

place Robert Chatelier Soubise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 00:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Manifestation organisée par les associations Cap Ludique et Soubise en Fête, ainsi que la Municipalité.

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place Robert Chatelier Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 04 communication@soubise.fr

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English : Bastille Day

The event is organised by the Cap Ludique and Soubise en Fête associations, along with the town council.

L’événement Fête nationale Soubise a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan