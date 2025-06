Fête nationale Soultz-Haut-Rhin 14 juillet 2025 20:00

Bal dansant avec l’orchestre Montana. Retraite aux flambeaux, buvette et petite restauration sur place

Le lundi 14 juillet 2025, Soultz célèbre la Fête nationale en plein cœur de la ville avec une grande soirée festive et populaire sur la place de la République. Une belle occasion de partager un moment convivial en famille ou entre amis !

Dès 20h, l’ambiance sera assurée par l’orchestre ForBand pour un bal en plein air jusqu’à minuit. À 22h, la descente au flambeau partira de la place du 4 Février, avec la participation des associations locales et des sapeurs-pompiers.

Le point d’orgue de la soirée ? Le feu d’artifice tiré à 23h depuis la cour de l’école Krafft, pour clôturer la fête en beauté.

Entrée libre.

Buvette et restauration proposées sur place par l’association La Vosgienne 1861.

Une soirée animée, colorée et pleine de chaleur humaine au cœur de Soultz ! .

Place de la République

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 25 40 mairie@soultz68.fr

English :

Dance with the Montana orchestra. Torchlight procession, refreshments and snacks on site

German :

Tanzball mit dem Orchester Montana. Fackelzug, Getränkestand und kleine Speisen vor Ort

Italiano :

Danza con la banda del Montana. Fiaccolata, rinfresco e spuntini in loco

Espanol :

Baile con la banda de Montana. Procesión de antorchas, refrescos y aperitivos in situ

