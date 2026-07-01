Informations pratiques

Spay

Fête Nationale

Domaine du Houssay Spay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 22:00:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Fête nationale à Spay

Au programme de la soirée

– 22h, un feu d’artifice sera tiré du plan du Domaine du Houssay.

– Suite au feu d’artifice, soirée dansante. .

Domaine du Houssay Spay 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 21 16 33 accueil@ville-spay.fr

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English :

National Day in Spay

L’événement Fête Nationale Spay a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Sarthe