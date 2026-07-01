AGENDA · Spay
Fête Nationale Spay
mardi 14 juillet 2026 · Spay
Informations pratiques
Spay
Fête Nationale
Domaine du Houssay Spay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Fête nationale à Spay
Au programme de la soirée
– 22h, un feu d’artifice sera tiré du plan du Domaine du Houssay.
– Suite au feu d’artifice, soirée dansante. .
Domaine du Houssay Spay 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 21 16 33 accueil@ville-spay.fr
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English :
National Day in Spay
L’événement Fête Nationale Spay a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Sarthe