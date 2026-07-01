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AGENDA · Spay

Fête Nationale Spay

mardi 14 juillet 2026 · Spay

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Domaine du Houssay
Ville
72700 Spay
Département
Sarthe
Tarif

Spay

Fête Nationale

Domaine du Houssay Spay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Fête nationale à Spay
Au programme de la soirée
– 22h, un feu d’artifice sera tiré du plan du Domaine du Houssay.

– Suite au feu d’artifice, soirée dansante.   .

Domaine du Houssay Spay 72700 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 21 16 33  accueil@ville-spay.fr

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English :

National Day in Spay

L’événement Fête Nationale Spay a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Vallée de la Sarthe