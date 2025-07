Fête nationale, spectacle aérien et feu d’artifice Stade de la Sablière Livron-sur-Drôme

Fête nationale, spectacle aérien et feu d’artifice Stade de la Sablière Livron-sur-Drôme dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale, spectacle aérien et feu d’artifice

Stade de la Sablière 22 Rue du Perrier Livron-sur-Drôme Drôme

Début : Dimanche 2025-07-13 19:00:00

2025-07-13

Célébrons ensemble cette fête nationale tous ensemble au stade de la Sablière ! DJ toute la soirée, spectacle aérien « Peter Pan » de la compagnie Puja, et en final le traditionnel feu d’artifice !

Stade de la Sablière 22 Rue du Perrier Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 74 66 courrier@mairie-livron.fr

English :

Let’s celebrate this national holiday together at the Sablière stadium! DJ all evening, « Peter Pan » aerial show by the Puja company, and the traditional fireworks finale!

German :

Feiern Sie diesen Nationalfeiertag gemeinsam im Stade de la Sablière! DJs legen den ganzen Abend auf, die Luftshow « Peter Pan » der Puja Company und zum Abschluss das traditionelle Feuerwerk!

Italiano :

Festeggiamo insieme questo giorno festivo allo stadio Sablière! DJ per tutta la sera, uno spettacolo aereo chiamato « Peter Pan » della compagnia Puja e i tradizionali fuochi d’artificio finali!

Espanol :

Celebremos juntos estas fiestas en el estadio de la Sablière DJs toda la noche, un espectáculo aéreo llamado « Peter Pan » a cargo de la compañía Puja, ¡y el tradicional final de fuegos artificiales!

