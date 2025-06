Fête nationale Spectacle pyrotechnique « Symphonique émotion » Deauville 14 juillet 2025 23:15

Calvados

Fête nationale Spectacle pyrotechnique « Symphonique émotion » Plage Deauville Calvados

La Ville de Deauville célèbre la Fête Nationale du 14 juillet par un grand feu d’artifice sur le thème « Symphonique émotion » sur la plage à partir de 23h15.

Attention une partie du front de mer sera fermée à la circulation et au stationnement, le 14 juillet de 17h à 4h du matin

– Boulevard Cornuché, entre la rue Fossorier et la rue Edmond Blanc

– Sur une partie du parking des lais de mer. Les parkings situés à l’arrière du jardin des lais de mer resteront accessibles.

À noter les véhicules devront quitter leur stationnement au plus tard à 18h.

Sur la plage, les locations de parasols fermeront exceptionnellement à 17h.

Des essais de sonorisation pourront perturber l’après-midi.

Plage

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

English : Fête nationale Spectacle pyrotechnique « Symphonique émotion »

The town of Deauville celebrates Bastille Day on July 14 with a grand fireworks display on the theme of « Symphonic Emotion » on the beach from 11.15pm.

Please note: part of the seafront will be closed to traffic and parking on July 14 from 5pm to 4am:

– Boulevard Cornuché, between rue Fossorier and rue Edmond Blanc

– Part of the parking lot on the lais de mer. The parking lots behind the jardin des lais de mer will remain accessible.

Please note: vehicles must leave their parking spaces by 6 p.m. at the latest.

On the beach, beach umbrella rentals will close at 5pm.

Sound system tests may disrupt the afternoon.

German : Fête nationale Spectacle pyrotechnique « Symphonique émotion »

Die Stadt Deauville feiert den Nationalfeiertag am 14. Juli mit einem großen Feuerwerk unter dem Motto « Symphonische Emotionen » am Strand ab 23.15 Uhr.

Achtung: Ein Teil der Strandpromenade wird am 14. Juli von 17 Uhr bis 4 Uhr morgens für den Verkehr und das Parken gesperrt:

– Boulevard Cornuché, zwischen der Rue Fossorier und der Rue Edmond Blanc

– Auf einem Teil des Parkplatzes Les lais de mer. Die Parkplätze auf der Rückseite des Jardin des lais de mer bleiben zugänglich.

Bitte beachten Sie: Die Fahrzeuge müssen ihre Parkplätze spätestens um 18 Uhr verlassen.

Am Strand wird der Sonnenschirmverleih ausnahmsweise um 17 Uhr geschlossen.

Der Nachmittag kann durch Beschallungsversuche gestört werden.

Italiano :

Il 14 luglio, la città di Deauville celebra la Giornata della Bastiglia con un grande spettacolo di fuochi d’artificio sul tema « Emozione sinfonica » sulla spiaggia a partire dalle 23:15.

Attenzione: una parte del lungomare sarà chiusa al traffico e al parcheggio il 14 luglio dalle 17.00 alle 4.00 del mattino:

– Boulevard Cornuché, tra rue Fossorier e rue Edmond Blanc

– Parte del parcheggio Lais de mer. I parcheggi dietro il jardin des lais de mer rimarranno accessibili.

Attenzione: i veicoli devono lasciare il parcheggio entro le ore 18:00.

In spiaggia, il noleggio degli ombrelloni chiuderà eccezionalmente alle 17.00.

Le prove dell’impianto audio potrebbero disturbare il pomeriggio.

Espanol :

La ciudad de Deauville celebra el 14 de julio el Día de la Bastilla con un gran espectáculo pirotécnico sobre el tema « Emoción sinfónica » en la playa a partir de las 23.15 h.

Atención: parte del paseo marítimo permanecerá cerrado al tráfico y al estacionamiento el 14 de julio de 17:00 a 4:00:

– Boulevard Cornuché, entre rue Fossorier y rue Edmond Blanc

– Parte del aparcamiento Lais de mer. Los aparcamientos situados detrás del jardin des lais de mer seguirán siendo accesibles.

Atención: los vehículos deberán abandonar sus plazas de aparcamiento como muy tarde a las 18.00 horas.

En la playa, el alquiler de sombrillas cerrará excepcionalmente a las 17h.

Las pruebas de sonido pueden perturbar la tarde.

