Fête nationale Stotzheim

Fête nationale Stotzheim dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale

29 rue de Benfeld Stotzheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-13 19:45:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Fête nationale !



Après la cérémonie religieuse prévue à 19h aura lieu le défilé, conduit par les pompiers et les musiciens de l’Entente Musicale de Stotzheim et Westhouse.



Le trajet s’effectue entre la Place de la Mairie et l’Espace Marie Sigrist.

Vous êtes tous cordialement invités au verre de l’amitié offert par la Commune après les traditionnels discours et remises de récompenses.



Cette année, le CMJ et la commission enfance et jeunesse du conseil municipal ont organisé une petite restauration (knacks) dans une ambiance musicale. 0 .

29 rue de Benfeld Stotzheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 94 06 mairie@stotzheim.fr

English :

National holiday!

German :

Nationalfeiertag!

Italiano :

Giorni festivi!

Espanol :

Días festivos

