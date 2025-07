Fête Nationale sur le Parc Ayroles Parc Ayroles et salle Ayroles Bretenoux

Fête Nationale sur le Parc Ayroles Parc Ayroles et salle Ayroles Bretenoux lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale sur le Parc Ayroles

Parc Ayroles et salle Ayroles Avenue de la Libération Bretenoux Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Le comité des fêtes de Bretenoux organise le bal du 14 juillet avec un repas à l’ardoise suivi du feu d’artifice traditionnel à 23h30.

.

Parc Ayroles et salle Ayroles Avenue de la Libération Bretenoux 46130 Lot Occitanie +33 6 81 82 55 73

English :

Bretenoux’s Comité des Fêtes organizes the July 14th ball with a slate-style meal followed by the traditional fireworks display at 11:30pm.

German :

Das Festkomitee von Bretenoux organisiert den Ball am 14. Juli mit einem Schieferessen und anschließendem traditionellem Feuerwerk um 23:30 Uhr.

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti di Bretenoux organizza un ballo il 14 luglio, con un pranzo in stile ardesia seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico alle 23.30.

Espanol :

La comisión de fiestas de Bretenoux organiza un baile el 14 de julio, con una comida de pizarra seguida del tradicional castillo de fuegos artificiales a las 23.30 horas.

L’événement Fête Nationale sur le Parc Ayroles Bretenoux a été mis à jour le 2025-05-30 par OT Vallée de la Dordogne