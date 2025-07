Fête Nationale Boulevard Victor Hugo Tarascon

Fête Nationale Boulevard Victor Hugo Tarascon dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale

Du dimanche 13 au lundi 14 juillet 2025. Boulevard Victor Hugo Arènes Municipales Tarascon Bouches-du-Rhône

La Fête Nationale est une date dans le calendrier des évènements à Tarascon. Outre les manifestations patriotiques afin de célébrer la Prise de la Forteresse Royale de la Bastille, les manifestations se déroulent sur trois jours, le 11, 13 et 14 juillet !

Vendredi 11 juillet Place Frédéric Mistral

Bal concert Milonga animé par les associations Octaèdre Tango et Nada mas que tango d’Arles.

Dès 18h Initiation

À partir de 19h Milonga

Entrée libre



Dimanche 13 juillet Aux Arènes Municipales

21h30 Course de Taù organisée et offerte par la Municipalité.

Avec les manades Saumade et Blanc

Carreton-Ait et les razeteurs invités Tegy Romero, Samin Zbiri, Carrara, Martinez, et Djabelkir.

Entrée libre et gratuite

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.



Lundi 14 juillet Place du Colonel Berrurier

9h Commémoration de la Fête Nationale avec le Réveil Tarasconnais devant le monument aux morts

9h30 Petit-déjeuner républicain offert par la Municipalité.



11h Abrivado et Bandido avec la Manade Gillet sur le boulevard du Viaduc et Victor Hugo



21h Concours de la Chanson Française Place du Colonel Berrurier

Avec les candidats du Grand Prix de la chanson Alès Cévennes Camargue, Suivi d’un spectacle de cabaret.

Entrée libre



21h30 Arènes Municipales

Taureau piscine organisé par le Club Taurin Lou Petassa.

Entrée payante/Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. .

Boulevard Victor Hugo Arènes Municipales Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Fête Nationale is a key date in Tarascon’s calendar of events. In addition to patriotic demonstrations to celebrate the storming of the Royal Fortress of the Bastille, events take place over three days, July 11, 13 and 14!

German :

Der Nationalfeiertag ist ein Datum im Veranstaltungskalender von Tarascon. Neben den patriotischen Veranstaltungen, um den Sturm auf die königliche Festung Bastille zu feiern, finden die Veranstaltungen an drei Tagen statt: am 11., 13. und 14. Juli!

Italiano :

La Fête Nationale è una data fondamentale nel calendario degli eventi di Tarascon. Oltre alle manifestazioni patriottiche per celebrare l’assalto alla Fortezza Reale della Bastiglia, gli eventi si svolgono per tre giorni, l’11, il 13 e il 14 luglio!

Espanol :

La Fiesta Nacional es una fecha clave en el calendario de Tarascón. Además de los actos patrióticos para celebrar el asalto a la Fortaleza Real de la Bastilla, se celebran eventos durante tres días, ¡los días 11, 13 y 14 de julio!

