Fête nationale L’étang de Taugon Taugon dimanche 13 juillet 2025.

L’étang de Taugon 1 rue de l’étang Taugon Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Le Comité des fêtes célèbre la fête nationale. En organisant un repas, une soirée animée par un DJ, une montée aux flambeaux et pour finir la soirée, un feu d’artifice.

Réservation obligatoire pour le repas en contactant Hélène ou Pascal.

L’étang de Taugon 1 rue de l’étang Taugon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 03 20 14 cfcl.taugon@gmail.com

English :

The Comité des fêtes is celebrating the national holiday. We’re organizing a meal, a DJ party, a torchlight procession and a fireworks display to round off the evening.

Reservations are essential for the meal: contact Hélène or Pascal.

German :

Das Festkomitee feiert den Nationalfeiertag. Sie organisieren ein Essen, einen Abend mit einem DJ, einen Fackelzug und ein Feuerwerk zum Abschluss des Abends.

Reservierungen für das Essen sind erforderlich und können bei Hélène oder Pascal vorgenommen werden.

Italiano :

Il Comité des fêtes festeggia il periodo festivo. Organizza un pranzo, una serata con DJ, una fiaccolata e uno spettacolo pirotecnico per concludere la serata.

Per il pranzo è indispensabile la prenotazione, per cui si prega di contattare Hélène o Pascal.

Espanol :

El Comité des fêtes celebra las fiestas. Organiza una comida, una velada con DJ, un desfile de antorchas y fuegos artificiales como colofón.

Es imprescindible reservar mesa para la comida. Póngase en contacto con Hélène o Pascal.

L’événement Fête nationale Taugon a été mis à jour le 2025-06-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin