Fête Nationale Thiébauménil

Fête Nationale Thiébauménil lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale

26 rue de l’église Thiébauménil Meurthe-et-Moselle

Comme tous les ans la commune et Maison pour tous s’associent pour vous proposer une journée d’animations :

Matin Concours de pêche à la ligne

Midi quiche républicaine

L’après-midi concours de pétanque, lâcher de ballons

Soir défilé aux lampions, feux d’artifice

Toute l’après-midi petites restaurations et boissons

Le soir sous chapiteau Repas (jambon braisé, frites, fromage, dessert), Sandwichs, hot-dog…. Consulter le programme ci-joint pour le détail des activités.Tout public

26 rue de l’église Thiébauménil 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 92 22 mairie.thiebaumenil@orange.fr

English :

As every year, the commune and Maison pour tous join forces to offer you a day of entertainment:

Morning: angling competition

Noon: Republican quiche

Afternoon: pétanque competition, balloon release

Evening: lantern parade, fireworks display

All afternoon: light refreshments and drinks

Evening under the big top: Meal (braised ham, French fries, cheese, dessert), sandwiches, hot dogs…. See attached program for details of activities.

German :

Wie jedes Jahr schließen sich die Gemeinde und Maison pour tous zusammen, um Ihnen einen Tag voller Animationen zu bieten:

Vormittag: Angelwettbewerb

Mittag: republikanische Quiche

Nachmittag: Boule-Wettbewerb, Luftballonstart

Abend: Laternenumzug, Feuerwerk

Den ganzen Nachmittag: kleine Snacks und Getränke

Abends im Festzelt: Mahlzeiten (geschmorter Schinken, Pommes frites, Käse, Dessert), Sandwiches, Hotdogs….. Einzelheiten zu den Aktivitäten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Programm.

Italiano :

Come ogni anno, l’amministrazione comunale e la Maison pour tous uniscono le forze per offrire una giornata di divertimento:

Mattina: gara di pesca con l’amo

Mezzogiorno: quiche repubblicana

Pomeriggio: gara di pétanque, lancio di palloncini

Sera: sfilata di lanterne, spettacolo di fuochi d’artificio

Tutto il pomeriggio: rinfreschi e bevande

La sera sotto il tendone: pasto (prosciutto brasato, patatine, formaggio, dessert), panini, hot dog…. Per i dettagli delle attività, consultare il programma allegato.

Espanol :

Como cada año, el ayuntamiento y la Maison pour tous se unen para ofrecerle una jornada de diversión:

Mañana: Concurso de pesca con caña

Mediodía: quiche republicana

Tarde: concurso de petanca, suelta de globos

Noche: desfile de farolillos, fuegos artificiales

Toda la tarde: refrescos y bebidas

Por la noche, bajo la carpa: comida (jamón cocido, patatas fritas, queso, postre), bocadillos, perritos calientes…. Para más información sobre las actividades, consulte el programa adjunto.

