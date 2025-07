Fête nationale Thilouze

Fête nationale organisé par la commune.

Dimanche 13/07 marché gourmand en nocturne

Lundi 14/07 Revue des sapeurs-pompiers, vin d’honneur et repas champêtre.

Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 87 41 thilouze@wanadoo.fr

English :

Fête nationale organized by the commune. Saturday: gourmet market, torchlight procession followed by fireworks and popular ball. Sunday: firemen’s review, vin d’honneur and country-style meal.

German :

Nationalfeiertag, organisiert von der Gemeinde.

Sonntag, 13/07: Gourmetmarkt bei Nacht

Montag, 14.07.: Revue der Feuerwehr, Ehrenwein und ländliches Essen.

Italiano :

Festività organizzate dal comune.

Domenica 13/07: mercato gastronomico notturno

Lunedì 14/07: rassegna dei vigili del fuoco, vin d’honneur e cena contadina.

Espanol :

Días festivos organizados por la comuna.

Domingo 13/07: mercado gastronómico nocturno

Lunes 14/07: revista de los bomberos, vin d’honneur y comida campestre.

