Fête nationale Thoirette-Coisia
lundi 13 juillet 2026 · Thoirette-Coisia
Informations pratiques
Thoirette-Coisia
Fête nationale
Esplanade de loisirs Thoirette-Coisia Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Fête nationale le 13 juillet de 18h à 02h à l’esplanade de loisirs de Thoirette-Coisia.
12 food-trucks, 3 buvettes, des forains, feu d’artifice et bal populaire avec DJ. .
Esplanade de loisirs Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 76 80 71
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE