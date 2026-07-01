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AGENDA · Thoirette-Coisia

Fête nationale Thoirette-Coisia

lundi 13 juillet 2026 · Thoirette-Coisia

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Esplanade de loisirs
Ville
39240 Thoirette-Coisia
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Thoirette-Coisia

Fête nationale

Esplanade de loisirs Thoirette-Coisia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Fête nationale le 13 juillet de 18h à 02h à l’esplanade de loisirs de Thoirette-Coisia.

12 food-trucks, 3 buvettes, des forains, feu d’artifice et bal populaire avec DJ.   .

Esplanade de loisirs Thoirette-Coisia 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 4 74 76 80 71 

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Thoirette-Coisia a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE