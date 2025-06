Fête nationale « Tous s’en mêlent » Melle 14 juillet 2025 07:00

Fête nationale « Tous s'en mêlent » Melle Deux-Sèvres

Gratuit

14 juillet 2025

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Tous s’en Mêlent Fête Nationale

Le lundi 14 juillet sur la place Bujault à Melle

En journée à la ferme de la Genellerie à Saint-Martin-lès-Melle et à la Torserie. En soirée à Melle

Buvette et restauration

Pensée et élaborée avec les habitants et les associations, elle vous réserve de nouvelles surprises ! Le matin, n’hésitez pas à aller flâner du côté du four à pain de la ferme de la Genellerie à Saint Martin-lès-Melle, tandis que vous pourrez jouer en dégustant des crudités.

Partagez des pique-niques champêtres à la Genellerie ou à la Torserie. Vous pourrez apporter jeux, pétanque, palet, et vos instruments de musique pour égayer la journée.

À partir de 17h30, tout le monde au centre-ville de Melle, un atelier de lampions, disco, soupe et grande soirée de fête, bal à béné et DJ Cawole !

22h30 feu d’artifice Place Bujault à Melle .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 00 23 toussenmelent@ville-melle.fr

