Fête Nationale Vald’Yerre

Fête Nationale Vald’Yerre lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale

Arrou Vald’Yerre Eure-et-Loir

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

16h30 Jeux à la baignade, restauration rapide

21h30 Retraite aux flambeaux devant la mairie

23h00 Grand feu d’artifice au plan d’eau d’Arrou

Arrou Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 62 45 96 cdflafertevilleneuil@gmail.com

English :

4:30 pm Games at the bathing area, fast food

9:30 pm Torchlight procession in front of the town hall

23h00 Fireworks display at Arrou lake

German :

16.30 Uhr Spiele an der Badestelle, Schnellimbiss

21.30 Uhr Fackelzug vor dem Rathaus

23.00 Uhr Großes Feuerwerk am Plan d’eau d’Arrou

Italiano :

16.30 Giochi nell’area balneare, fast food

21.30 Fiaccolata davanti al municipio

23:00 Spettacolo pirotecnico al lago di Arrou

Espanol :

16.30 h Juegos en la zona de baño, comida rápida

21.30 Desfile de antorchas frente al ayuntamiento

23:00 Espectáculo de fuegos artificiales en el lago Arrou

L’événement Fête Nationale Vald’Yerre a été mis à jour le 2025-07-08 par OT CHATEAUDUN