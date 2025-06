Fête nationale Valleroy 11 juillet 2025 17:00

Meurthe-et-Moselle

Fête nationale Valleroy Meurthe-et-Moselle

Le comité des fêtes vous invite à venir célébrer la Fête Nationale à Valleroy dans une ambiance festive, conviviale et familiale.

Au programme :

17h Tournoi de sixte (city stade) et concours de pétanque en doublette

18h Buvette & restauration avec l’Association Classe 2 Dec 2025/2026

20h Concert du groupe Portail Nord ambiance garantie

21h30 Avenue De Gaulle (face à la boulangerie) distribution de lampions et défilé avec l’ Harmonie Municipale de Valleroy HMV

23h Feu d’artifice au stadeTout public

Valleroy 54910 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 26 78

English :

The festivities committee invites you to come and celebrate the Fête Nationale in Valleroy in a festive, friendly and family atmosphere.

On the program:

5pm Sixte Tournament (city stadium) and pétanque doubles competition

6pm Refreshment bar & catering with the Association Classe 2 Dec 2025/2026

8pm Concert by the group Portail Nord ? guaranteed atmosphere

9:30pm Avenue De Gaulle (opposite the bakery) lantern distribution and parade with Harmonie Municipale de Valleroy HMV

23h ? Fireworks at the stadium

German :

Das Festkomitee lädt Sie ein, den Nationalfeiertag in Valleroy in einer festlichen, geselligen und familiären Atmosphäre zu begehen.

Auf dem Programm stehen :

17h Sistesturnier (City Stadium) und Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack

18 Uhr Getränke und Speisen mit dem Verein Classe 2 Dec 2025/2026

20h Konzert der Gruppe Portail Nord ? Stimmung garantiert

21.30 Uhr Avenue De Gaulle (gegenüber der Bäckerei): Verteilung von Lampions und Umzug mit der Harmonie Municipale de Valleroy HMV

23h ? Feuerwerk im Stadion

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti vi invita a venire a celebrare la Fête Nationale a Valleroy in un’atmosfera festosa, amichevole e familiare.

In programma:

ore 17:00 Torneo di Sixte (stadio cittadino) e gara di doppio di petanque

ore 18.00 Rinfresco e gastronomia con l’Associazione Classe 2 Dec 2025/2026

ore 20:00 Concerto del gruppo Portail Nord: atmosfera garantita

ore 21:30 Avenue De Gaulle (di fronte alla panetteria) distribuzione di lanterne e sfilata con l’Harmonie Municipale de Valleroy HMV

23h ? Fuochi d’artificio allo stadio

Espanol :

La comisión de fiestas le invita a venir a celebrar la Fiesta Nacional de Valleroy en un ambiente festivo, amistoso y familiar.

En el programa:

17:00 Torneo de seises (estadio municipal) y concurso de dobles de petanca

18.00 h Refrigerio y comida con la Asociación Classe 2 Dic 2025/2026

20.00 h Concierto del grupo Portail Nord ? ambiente garantizado

21:30 h Avenida De Gaulle (frente a la panadería) reparto de farolillos y desfile con la Harmonie Municipale de Valleroy HMV

23h ? Fuegos artificiales en el estadio

