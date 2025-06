Fête Nationale Vatan 14 juillet 2025 19:00

Indre

Fête Nationale Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 19:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Venez fêter le 14 juillet à Vatan.

Lundi 14 juillet lors de la Fête Nationale à Vatan. Venez profiter d’un pique-nique géant avec animations, bal populaire et feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place. .

Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 49 76 31

English :

Come and celebrate July 14th in Vatan.

German :

Feiern Sie den 14. Juli in Vatan.

Italiano :

Venite a festeggiare il 14 luglio a Vatan.

Espanol :

Ven a celebrar el 14 de julio en Vatan.

