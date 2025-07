Fête nationale Villaines-les-Rochers

Fête nationale Villaines-les-Rochers lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Place de la Mairie Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14 00:00:00

Date(s) :

2025-07-14

Venez fêter le 14 juillet en partageant des moments festifs à Villaines-les-Rochers. Tournoi de pétanque organisé par l’AVPM, au théâtre de verdure. Jeux, animations musicales, buvette et retraite aux flambeaux

Venez fêter le 14 juillet en partageant des moments festifs à Villaines-les-Rochers.

14h à 18h30 Tournoi de pétanque au terrain du Chillou

17h à 19h Jeux pour tous sur la place de la Mairie

17h Buvette

19h Vin d’honneur

20h Démonstration de danse country

Repas tiré du sac ou sur réservation au restaurant Pa.Ta.Tra (02 42 21 00 38)

20h30 Bal et animations musicales

22h30 Retraite aux flambeaux .

Place de la Mairie Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 43 08 communicationvillaines37@gmail.com

English :

Come and celebrate the 14th of July in Villaines-les-Rochers. Petanque tournament organized by the AVPM, in the Théâtre de Verdure. Games for all, in the public garden. Vin d?épine competition, place de la mairie, 7pm: come and taste your own vin d?épine.

German :

Feiern Sie den 14. Juli mit gemeinsamen festlichen Momenten in Villaines-les-Rochers. Boule-Turnier, organisiert von der AVPM, im Théâtre de Verdure. Spiele, musikalische Unterhaltung, Getränkestand und Fackelzug

Italiano :

Venite a festeggiare il 14 luglio con un po’ di divertimento a Villaines-les-Rochers. Torneo di bocce organizzato dall’AVPM, presso il Théâtre de Verdure. Giochi, intrattenimento musicale, rinfresco e fiaccolata

Espanol :

Venga a celebrar el 14 de julio en Villaines-les-Rochers. Torneo de petanca organizado por la AVPM, en el Théâtre de Verdure. Juegos, animación musical, refrescos y desfile de antorchas

L’événement Fête nationale Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2025-07-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme