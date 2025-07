Fête nationale Visite de l’expo « Catalano » Place Medvode Crest

Fête nationale Visite de l’expo « Catalano » Place Medvode Crest lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale Visite de l’expo « Catalano »

Place Medvode Centre d’art Crest Drôme

Début : Lundi 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14 18:30:00

2025-07-14

Visite gratuite de l’exposition « Bruno Catalano, Traversées Commune » au Centre d’Art de Crest

Place Medvode Centre d’art Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10

English :

Free visit to the « Bruno Catalano, Traversées Commune » exhibition at the Crest Art Center

German :

Kostenloser Besuch der Ausstellung « Bruno Catalano, Traversées Commune » im Centre d’Art de Crest

Italiano :

Visita gratuita alla mostra « Bruno Catalano, Traversées Commune » presso il Crest Art Centre

Espanol :

Visita gratuita a la exposición « Bruno Catalano, Traversées Commune » en el Crest Art Centre

L’événement Fête nationale Visite de l’expo « Catalano » Crest a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme