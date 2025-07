Fête Nationale Vissac-Auteyrac

Fête Nationale Vissac-Auteyrac dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale

Lachaud-Curmilhac Vissac-Auteyrac Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Concours de pétanque à partir de 14h30.

Repas en soirée avec jambon à la broche.

Feu d’artifice et bal gratuit

Lachaud-Curmilhac Vissac-Auteyrac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 03

English :

Petanque competition from 2.30pm.

Evening meal with ham on the spit.

Fireworks and free dance

German :

Petanque-Wettbewerb ab 14:30 Uhr.

Essen am Abend mit Schinken am Spieß.

Kostenloses Feuerwerk und Tanz

Italiano :

Gara di bocce dalle 14.30.

Cena con prosciutto allo spiedo.

Fuochi d’artificio e ballo libero

Espanol :

Competición de petanca a partir de las 14.30 horas.

Cena con jamón asado.

Fuegos artificiales y baile libre

