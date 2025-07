Fête Nationale Parking Volmerange-les-Mines

La commune de Volmerange-les-Mines et Plein Est Vol Libre vous invitent à célébrer la Fête Nationale avec des animations musicales, défilé aux lampions et feu d’artifice à la tombée de la nuit.Tout public

Parking 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 07 mairie@volmerangelesmines.com

English :

The commune of Volmerange-les-Mines and Plein Est Vol Libre invite you to celebrate the Fête Nationale with musical entertainment, a lantern parade and fireworks at dusk.

German :

Die Gemeinde Volmerange-les-Mines und Plein Est Vol Libre laden Sie ein, den Nationalfeiertag mit musikalischen Darbietungen, einem Laternenumzug und einem Feuerwerk bei Einbruch der Dunkelheit zu feiern.

Italiano :

La città di Volmerange-les-Mines e Plein Est Vol Libre vi invitano a festeggiare la Fête Nationale con intrattenimento musicale, una sfilata di lanterne e fuochi d’artificio al tramonto.

Espanol :

La ciudad de Volmerange-les-Mines y Plein Est Vol Libre le invitan a celebrar la Fiesta Nacional con espectáculos musicales, un desfile de linternas y fuegos artificiales al anochecer.

