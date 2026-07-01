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AGENDA · Volmerange-les-Mines

Fête Nationale Parking Volmerange-les-Mines

vendredi 10 juillet 2026 · Parking · Volmerange-les-Mines

Fête Nationale Parking Volmerange-les-Mines

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Parking
Adresse
11 Rue des écoles
Ville
57330 Volmerange-les-Mines
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Volmerange-les-Mines

Fête Nationale

Parking 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:59:00

Date(s) :
2026-07-10

La commune de Volmerange-les-Mines vous invitent à célébrer la Fête Nationale avec des animations musicales, défilé aux lampions et feu d’artifice à la tombée de la nuit.Tout public
0  .

Parking 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 07  mairie@volmerangelesmines.com

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English :

The town of Volmerange-les-Mines invites you to celebrate National Day with musical performances, a lantern parade, and fireworks at nightfall.

L’événement Fête Nationale Volmerange-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS