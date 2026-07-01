Fête Nationale Parking Volmerange-les-Mines

Informations pratiques

Volmerange-les-Mines

Fête Nationale

Parking 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:59:00

Date(s) :

2026-07-10

La commune de Volmerange-les-Mines vous invitent à célébrer la Fête Nationale avec des animations musicales, défilé aux lampions et feu d’artifice à la tombée de la nuit.Tout public

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Parking 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 07 mairie@volmerangelesmines.com

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English :

The town of Volmerange-les-Mines invites you to celebrate National Day with musical performances, a lantern parade, and fireworks at nightfall.

L’événement Fête Nationale Volmerange-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS