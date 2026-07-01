Fête Nationale Parking Volmerange-les-Mines
vendredi 10 juillet 2026 · Parking · Volmerange-les-Mines
Informations pratiques
Volmerange-les-Mines
Fête Nationale
Parking 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:59:00
Date(s) :
2026-07-10
La commune de Volmerange-les-Mines vous invitent à célébrer la Fête Nationale avec des animations musicales, défilé aux lampions et feu d’artifice à la tombée de la nuit.Tout public
0 .
Parking 11 Rue des écoles Volmerange-les-Mines 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 07 mairie@volmerangelesmines.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The town of Volmerange-les-Mines invites you to celebrate National Day with musical performances, a lantern parade, and fireworks at nightfall.
L’événement Fête Nationale Volmerange-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CATTENOM ET ENVIRONS