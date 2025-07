Fête nationale Vouhé

Fête nationale Vouhé dimanche 13 juillet 2025.

Stade de Foot Vouhé Charente-Maritime

A l’occasion de la fête nationale, la mairie de Vouhé organise une retraite aux flambeaux suivi d’un feu d’artifice.

Animation et jeux musicaux par SBL.

Buvette et restauration sur place.

Stade de Foot Vouhé 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 96 16 mairie.vouhe17@orange.fr

English :

The Vouhé town council is organizing a torchlight procession followed by fireworks for the national holiday.

Musical entertainment and games by SBL.

Refreshments and catering on site.

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags organisiert das Rathaus von Vouhé einen Fackelzug mit anschließendem Feuerwerk.

Musikalische Unterhaltung und Spiele von SBL.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Il Comune di Vouhé organizza una fiaccolata seguita da uno spettacolo pirotecnico in occasione delle festività.

Animazione e giochi musicali a cura dell’SBL.

Rinfresco e ristorazione sul posto.

Espanol :

El ayuntamiento de Vouhé organiza un desfile de antorchas seguido de fuegos artificiales con motivo de las fiestas.

Animación y juegos musicales a cargo de SBL.

Refrescos y catering in situ.

