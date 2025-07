Fête nationale Vrigny

Fête nationale Vrigny lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale

Espace Boissy Vrigny Loiret

Début : 2025-07-14 12:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

La municipalité de Vrigny a l’honneur de vous inviter à son repas républicain !

Espace Boissy Vrigny 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 18 07 mairie@vrigny45.fr

English :

The municipality of Vrigny is pleased to invite you to its Republican meal!

German :

Die Gemeinde Vrigny hat die Ehre, Sie zu ihrem republikanischen Essen einzuladen!

Italiano :

Il Comune di Vrigny è lieto di invitarvi al suo pranzo repubblicano!

Espanol :

El municipio de Vrigny tiene el placer de invitarle a su comida republicana

