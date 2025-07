Fête Nationale Yerville Yerville

Fête Nationale Yerville dimanche 13 juillet 2025

Fête Nationale Yerville

Stade Espace Sport et Santé Yerville Seine-Maritime

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Feu d’artifice infos sur le site de la commune ou sur panneau pocket

Stade Espace Sport et Santé Yerville 76760 Seine-Maritime Normandie

English : Fête Nationale Yerville

Fireworks info on the commune’s website or on the pocket board

German :

Feuerwerk Infos auf der Website der Gemeinde oder auf panneau pocket

Italiano :

Informazioni sui fuochi d’artificio sul sito web del comune o sulla bacheca tascabile

Espanol :

Información sobre fuegos artificiales en el sitio web del municipio o en el tablón de anuncios de bolsillo

