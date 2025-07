Fête nationale rue république Yutz

Fête nationale rue république Yutz lundi 14 juillet 2025 16:00:00.

Fête nationale

rue république Aéroparc de Yutz Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-07-14 16:00:00

fin : 2025-07-14 23:59:00

Date(s) :

2025-07-14

La ville de Yutz organise à l’occasion de la fête nationales des animations à l’aéroparc. La soirée se terminera par un superbe spectacle pyromusical.

Stands de restauration tenus par les associations de Yutz.Tout public

0 .

rue république Aéroparc de Yutz Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 82 accueil@mairie-yutz.fr

English :

To celebrate the national holiday, the town of Yutz is organizing a series of events at the airpark. The evening will end with a superb pyromusical show.

Food stalls run by Yutz associations.

German :

Die Stadt Yutz organisiert anlässlich des Nationalfeiertags Animationen im Aeropark. Der Abend endet mit einer großartigen pyromusikalischen Show.

Verpflegungsstände, die von den Vereinen von Yutz betrieben werden.

Italiano :

In occasione delle festività, la città di Yutz organizza una serie di eventi presso l’airpark. La serata si concluderà con un superbo spettacolo piromusicale.

Stand gastronomici gestiti dalle associazioni di Yutz.

Espanol :

Con motivo de las fiestas, la ciudad de Yutz organiza una serie de actos en el aeródromo. La velada concluirá con un magnífico espectáculo piromusical.

Puestos de comida a cargo de las asociaciones de Yutz.

L’événement Fête nationale Yutz a été mis à jour le 2025-06-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME