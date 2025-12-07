FÊTE NOËL

Buzignargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La journée de Noël commencera par la décoration du sapin dans une ambiance chaleureuse, suivie d’une promenade en calèche qui plongera les familles dans la magie des fêtes. Le Père Noël viendra ensuite rencontrer les enfants, avant qu’une chorale ne clôture la journée dans une atmosphère douce et festive.

La journée de Noël commencera par la décoration du sapin dans une ambiance chaleureuse, suivie d’une promenade en calèche qui plongera les familles dans la magie des fêtes. Le Père Noël viendra ensuite rencontrer les enfants, avant qu’une chorale ne clôture la journée dans une atmosphère douce et festive. .

Buzignargues 34160 Hérault Occitanie

English :

Christmas Day begins with the decoration of the Christmas tree in a warm atmosphere, followed by a horse-drawn carriage ride that plunges families into the magic of the festive season. Santa Claus will then come to meet the children, before a choir brings the day to a close in a gentle, festive atmosphere.

L’événement FÊTE NOËL Buzignargues a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP