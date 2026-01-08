Fête Nordique du Doubs Combe St Pierre

combe St Pierre Charquemont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

La combe saint pierre organise la fête du nordique ! Venez découvrir les sports de plein air et profiter de la patinoire. Buvette, restauration sur place. .

combe St Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté combesaintpierre@ccpm-maiche.com

English : Fête Nordique du Doubs Combe St Pierre

L’événement Fête Nordique du Doubs Combe St Pierre Charquemont a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER