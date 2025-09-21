Fête paroissiale à Chanaleilles Chanaleilles
Fête paroissiale à Chanaleilles Chanaleilles dimanche 21 septembre 2025.
Fête paroissiale à Chanaleilles
Le bourg Chanaleilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 11:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Fête paroissiale de Chanaleilles, une journée ouverte à tous, paroissiens ou non, habitants du pays ou non, anciens ou non, jeunes ou non…
.
Le bourg Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 42 paroissedesaugues@orange.fr
English :
Chanaleilles parish festival, a day open to all, parishioners or not, locals or not, old or not, young or not…
German :
Pfarrfest in Chanaleilles, ein Tag, der für alle offen ist, ob Gemeindemitglieder oder nicht, Einheimische oder nicht, Alteingesessene oder nicht, Junge oder nicht…
Italiano :
Festa parrocchiale di Chanaleilles, una giornata aperta a tutti, parrocchiani o meno, residenti o meno, anziani o meno, giovani o meno…
Espanol :
Fiesta parroquial de Chanaleilles, una jornada abierta a todos, feligreses o no, vecinos o no, mayores o no, jóvenes o no…
L’événement Fête paroissiale à Chanaleilles Chanaleilles a été mis à jour le 2025-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier