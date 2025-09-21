Fête paroissiale à Chanaleilles Chanaleilles

Fête paroissiale à Chanaleilles Chanaleilles dimanche 21 septembre 2025.

Fête paroissiale à Chanaleilles

Le bourg Chanaleilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Fête paroissiale de Chanaleilles, une journée ouverte à tous, paroissiens ou non, habitants du pays ou non, anciens ou non, jeunes ou non…

.

Le bourg Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 82 42 paroissedesaugues@orange.fr

English :

Chanaleilles parish festival, a day open to all, parishioners or not, locals or not, old or not, young or not…

German :

Pfarrfest in Chanaleilles, ein Tag, der für alle offen ist, ob Gemeindemitglieder oder nicht, Einheimische oder nicht, Alteingesessene oder nicht, Junge oder nicht…

Italiano :

Festa parrocchiale di Chanaleilles, una giornata aperta a tutti, parrocchiani o meno, residenti o meno, anziani o meno, giovani o meno…

Espanol :

Fiesta parroquial de Chanaleilles, una jornada abierta a todos, feligreses o no, vecinos o no, mayores o no, jóvenes o no…

L’événement Fête paroissiale à Chanaleilles Chanaleilles a été mis à jour le 2025-09-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier