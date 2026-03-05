AGENDA · Herbsheim
Fête paroissiale Herbsheim
dimanche 11 octobre 2026 · Herbsheim
Informations pratiques
Herbsheim
Fête paroissiale
route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
.
route de Boofzheim Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 40 55 mairie@herbsheim.fr
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English :
L’événement Fête paroissiale Herbsheim a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried
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