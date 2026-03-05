Informations pratiques

Herbsheim

Fête paroissiale

route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

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route de Boofzheim Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 40 55 mairie@herbsheim.fr

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English :

L’événement Fête paroissiale Herbsheim a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried