« Fête pas trop mal » à Saint-Julien Saint-Julien Val-Suran mardi 15 juillet 2025.

Accès libre

Début : 2025-07-15T14:00:00 – 2025-07-15T19:00:00

Fin : 2025-07-16T08:00:00 – 2025-07-16T12:00:00

Au programme, mardi 15 juillet, place de la mairie à Saint-Julien :

– de 14h à 18h, championnat du monde de Passe-Trappe de Petite-Montagne, une compétition ludique et bonimentée. Venez relever le défi en famille et vous emparer du trophée.

Restauration et buvette sur place.

Mercredi 16 juillet, sur le marché à Saint-Julien :

– « La Conserverie Théâtrale », par la Cie Pocket Théâtre (39), un vrai étal de marché où on peut faire du troc de mots en bocaux.

Saint-Julien 39320 Saint-Julien Val-Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Fête pas trop mal, c’est un festival qui se déroule du 14 au 17 juillet à Saint-Julien, Villechantra et Bourcia.

© Cie Passe Montagne