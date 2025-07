« Fête pas trop mal » au moulin du Pont neuf à Villechantria Église Saint-Julien Val Suran

« Fête pas trop mal » au moulin du Pont neuf à Villechantria Église Saint-Julien Val Suran lundi 14 juillet 2025.

« Fête pas trop mal » au moulin du Pont neuf à Villechantria Lundi 14 juillet, 14h00 Église Saint-Julien Jura

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-14T14:00:00 – 2025-07-14T23:00:00

Fin : 2025-07-14T14:00:00 – 2025-07-14T23:00:00

Fête pas trop mal, c’est un festival qui se déroule du 14 au 17 juillet à Saint-Julien, Villechantra et Bourcia.

Au programme, lundi 14 juillet au moulin du Pont neuf à Villechantria :

– 15h : présentation d’ateliers « Capital réconfort », des propos intimes, récoltés à partir d’albums de photos-souvenirs, et mis en voix ;

– 16h : bar à sirop et bar à crêpes ;

– 18h : lecture musicale « Vol mystère à Volmunster », de Clément Paré, à partir de 8 ans (durée 45 min), une histoire haletante de moulin, lue dans le moulin du village.

Église Saint-Julien 25 Rue Guillaumod, 39320 Val Suran, France Val Suran 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Fête pas trop mal, c’est un festival qui se déroule du 14 au 17 juillet à Saint-Julien, Villechantra et Bourcia.

© Cie Passe Montagne