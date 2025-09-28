Fête patronale à Cuverville-sur-Yères Cuverville-sur-Yères

Le Dimanche 28 septembre à partir de 11h30, c’est la fête à Cuverville-sur-Yères.

Rendez-vous sur le parking de la salle « Denis Maret »

Présence de food truck, buvette, manège, pêche aux canards, tir à la carabine, structure gonflable, tir à la corde, chamboule-toutet vieilles soupapes !

En partenariat avec l’association Nature d’Yères. .

Cuverville-sur-Yères 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 54

