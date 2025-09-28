Fête patronale à Cuverville-sur-Yères Cuverville-sur-Yères
Fête patronale à Cuverville-sur-Yères Cuverville-sur-Yères dimanche 28 septembre 2025.
Fête patronale à Cuverville-sur-Yères
Cuverville-sur-Yères Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 11:30:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Le Dimanche 28 septembre à partir de 11h30, c’est la fête à Cuverville-sur-Yères.
Rendez-vous sur le parking de la salle « Denis Maret »
Présence de food truck, buvette, manège, pêche aux canards, tir à la carabine, structure gonflable, tir à la corde, chamboule-toutet vieilles soupapes !
En partenariat avec l’association Nature d’Yères. .
Cuverville-sur-Yères 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 80 54
English : Fête patronale à Cuverville-sur-Yères
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête patronale à Cuverville-sur-Yères Cuverville-sur-Yères a été mis à jour le 2025-09-05 par Communauté de communes des Falaises du Talou