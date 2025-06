Fête Patronale à Reterre Reterre 5 juillet 2025 07:00

Creuse

Fête Patronale à Reterre Reterre Creuse

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

Les 5 et 6 juillet, préparez-vous pour 48h de folie, de fête, et de bonne humeur !

SAMEDI 5 JUILLET

Concours de pétanque organisé avec nos amis de l’Association de Chasse de Reterre ambiance détente et défis au cochonnet !

Repas cuisse de bœuf animé bonne bouffe, rires et animation au menu

DJ Tyfon Alex Fonty aux platines pour le bal ambiance de feu jusqu’à 4h du matin

(Bal gratuit !)

DIMANCHE 6 JUILLET

Après quelques heures de sommeil…

Place à la course de caisses à savon dans les rues de Reterre !

Il reste encore quelques places pour les plus téméraires !

Défilé de chars animé par La Banda de Roches musique, couleurs et sourires garantis !

Barbecue géant pour reprendre des forces

Feu d’artifice pour clôturer la fête en beauté !

Manège et buvette présents tout le week-end pour petits et grands

et grands !

Pensez à vous inscrire à nos repas .

Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 08 64 68 cdfreterre@yahoo.fr

