Fête patronale Aubazat

Fête patronale Aubazat samedi 16 août 2025.

Fête patronale

Aubazat Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Rando + repas ou repas seul.

rando seul: 5 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-16

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-16

Traditionnelle fête Patronale sur deux jours.

.

Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 46 14 11

English :

Traditional two-day fête Patronale.

German :

Traditionelles zweitägiges Patronatsfest.

Italiano :

Tradizionale festa patronale di due giorni.

Espanol :

Fiesta patronal tradicional de dos días de duración.

L’événement Fête patronale Aubazat a été mis à jour le 2025-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier