Fête patronale Aubazat
Fête patronale Aubazat samedi 16 août 2025.
Fête patronale
Aubazat Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Rando + repas ou repas seul.
rando seul: 5 euros
Début : Dimanche 2025-08-16
fin : 2025-08-17
2025-08-16
Traditionnelle fête Patronale sur deux jours.
Aubazat 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 46 14 11
English :
Traditional two-day fête Patronale.
German :
Traditionelles zweitägiges Patronatsfest.
Italiano :
Tradizionale festa patronale di due giorni.
Espanol :
Fiesta patronal tradicional de dos días de duración.
L’événement Fête patronale Aubazat a été mis à jour le 2025-08-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier