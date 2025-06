Fête Patronale Bessay-sur-Allier 5 juillet 2025 07:00

Fête patronale festive avec concerts, bal, repas champêtre, jeux d’antan, majorettes, retraite aux flambeaux et feu d’artifice. Manèges gratuits pour les participants et ambiance conviviale garantie tout le week-end !

Le bourg

Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Festive patron saint?s day with concerts, ball, country-style meal, old-fashioned games, majorettes, torchlight procession and fireworks. Free rides for participants and a friendly atmosphere guaranteed all weekend long!

German :

Festliches Patronatsfest mit Konzerten, Tanz, ländlichem Essen, Spielen aus alten Zeiten, Majoretten, Fackelzug und Feuerwerk. Kostenlose Fahrgeschäfte für die Teilnehmer und eine gesellige Atmosphäre das ganze Wochenende über garantiert!

Italiano :

Festa patronale con concerti, balli, pranzo in stile contadino, giochi d’altri tempi, majorette, fiaccolata e fuochi d’artificio. Giri gratuiti per i partecipanti e grande atmosfera garantita per tutto il weekend!

Espanol :

Fiestas patronales festivas con conciertos, baile, comida campestre, juegos de antaño, majorettes, procesión de antorchas y fuegos artificiales. Paseos gratuitos para los participantes y un gran ambiente garantizado durante todo el fin de semana

