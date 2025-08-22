Fête patronale Bussière-Dunoise

Fête patronale Bussière-Dunoise vendredi 22 août 2025.

Fête patronale

Le Bourg Bussière-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25

Fête patronale organisée pas le comité des fêtes

Le vendredi retraite aux flambeaux

bal gratuit

Le samedi concours de pétanque

spectacle de magie

jambon à la broche

Le dimanche réveil en fanfare

concert Erby Henneby

défilé du corso fleuri avec majorettes et banda

défilé de chars illuminés

feu d’artifice

Le lundi concours de manille .

Le Bourg Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 85 32 comitesdesfetesbussieredunoise@gmail.com

English : Fête patronale

German : Fête patronale

Italiano :

Espanol : Fête patronale

L’événement Fête patronale Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2025-08-05 par Creuse Tourisme