Fête patronale Bussière-Dunoise

Fête patronale Bussière-Dunoise vendredi 22 août 2025.

Le Bourg Bussière-Dunoise Creuse

Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-24

2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25

Fête patronale organisée pas le comité des fêtes
Le vendredi retraite aux flambeaux
bal gratuit
Le samedi concours de pétanque
spectacle de magie
jambon à la broche
Le dimanche réveil en fanfare
concert Erby Henneby
défilé du corso fleuri avec majorettes et banda
défilé de chars illuminés
feu d’artifice
Le lundi concours de manille   .

Le Bourg Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 85 32  comitesdesfetesbussieredunoise@gmail.com

