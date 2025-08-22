Fête patronale Bussière-Dunoise
Fête patronale Bussière-Dunoise vendredi 22 août 2025.
Fête patronale
Le Bourg Bussière-Dunoise Creuse
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25
Fête patronale organisée pas le comité des fêtes
Le vendredi retraite aux flambeaux
bal gratuit
Le samedi concours de pétanque
spectacle de magie
jambon à la broche
Le dimanche réveil en fanfare
concert Erby Henneby
défilé du corso fleuri avec majorettes et banda
défilé de chars illuminés
feu d’artifice
Le lundi concours de manille .
Le Bourg Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 85 32 comitesdesfetesbussieredunoise@gmail.com
