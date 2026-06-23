Fête patronale Cherves-Châtelars
Fête patronale Cherves-Châtelars vendredi 4 septembre 2026.
Cherves-Châtelars
Fête patronale
Place Wittring Cherves-Châtelars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:30:00
fin : 2026-09-04 00:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Fête patronale avec jeux pour enfants, banda et feu d’artifice
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Place Wittring Cherves-Châtelars 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 04 34
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English :
Employers’ Festival with games for children, a banda, and fireworks
L’événement Fête patronale Cherves-Châtelars a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Charente Limousine
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