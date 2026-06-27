Informations pratiques

Monétay-sur-Loire

Fête patronale, concours de pétanque et soirée dansante

Salle polyvalente Monétay-sur-Loire Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Fête patronale de Monétay-sur-Loire

.

Salle polyvalente Monétay-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 20 90 mairie.monetay-sur-loire@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mon%E9tay-sur-Loire Employers’ Festival

L’événement Fête patronale, concours de pétanque et soirée dansante Monétay-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire