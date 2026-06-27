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AGENDA · Monétay-sur-Loire

Fête patronale, concours de pétanque et soirée dansante Monétay-sur-Loire

samedi 22 août 2026 · Monétay-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Salle polyvalente
Ville
03470 Monétay-sur-Loire
Département
Allier
Tarif

Monétay-sur-Loire

Fête patronale, concours de pétanque et soirée dansante

Salle polyvalente Monétay-sur-Loire Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Fête patronale de Monétay-sur-Loire
  .

Salle polyvalente Monétay-sur-Loire 03470 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 20 90  mairie.monetay-sur-loire@wanadoo.fr

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Mon%E9tay-sur-Loire Employers’ Festival

L’événement Fête patronale, concours de pétanque et soirée dansante Monétay-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire