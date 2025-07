FÊTE PATRONALE RDV Place de la mairie Coulanges-sur-Yonne

Initiations aux joutes le 13/08. Joutes nautiques le 15/08 de 10h à 20h, puis karaoké et bal par Sympho Anim à partir de 21h sur la place de la mairie. Retraite aux flambeaux au départ de la place de la mairie et feu d’artifice au terrain de rugby le 16/08 à partir de 21h45. Concert du groupe LSG le 16/08 sur le parking de la guinguette. Fête foraine, buvette et restauration sur place. Gratuit .

RDV Place de la mairie Dans tout le bourg Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 70 32 mairie-coulanges-sur-yonne@wanadoo.fr

