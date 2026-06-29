AGENDA · Créchy
Fête patronale Créchy
samedi 1 août 2026 · Créchy
Informations pratiques
Créchy
Fête patronale
Le bourg Créchy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Feux d’artifice et concert le samedi soir, fête foraine les deux jours, snack, buvette et tombola.
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Le bourg Créchy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 43 25 52 comitedesfetesdecrechy@gmail.com
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English :
Fireworks and a concert on Saturday night, a carnival on both days, a snack bar, a refreshment stand, and a raffle.
L’événement Fête patronale Créchy a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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