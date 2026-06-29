Informations pratiques

Créchy

Fête patronale

Le bourg Créchy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Feux d’artifice et concert le samedi soir, fête foraine les deux jours, snack, buvette et tombola.

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Le bourg Créchy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 43 25 52 comitedesfetesdecrechy@gmail.com

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English :

Fireworks and a concert on Saturday night, a carnival on both days, a snack bar, a refreshment stand, and a raffle.

L’événement Fête patronale Créchy a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire