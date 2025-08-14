Fête patronale d’Angaïs Angaïs

Fête patronale d’Angaïs Angaïs jeudi 14 août 2025.

Fête patronale d’Angaïs

place du prat Angaïs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17

Deux orchestres d’exception pour faire vibrer les soirées Heptagone et MIAMI, références incontournables en Pop Rock et Variétés Internationales, vous garantissent des soirées mémorables et endiablées !

• Un programme sportif et gourmand Course gourmande, VTT, trail, marche, Tournois de foot, concours de pétanque et pelote basque De quoi faire bouger petits et grands !

Et pour les enfants

• Pêche, olympiades, et même une Pitchoune en VTT !

Un vrai moment de bonheur à vivre en famille. .

place du prat Angaïs 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 83 71 46

English : Fête patronale d’Angaïs

German : Fête patronale d’Angaïs

Italiano :

Espanol : Fête patronale d’Angaïs

L’événement Fête patronale d’Angaïs Angaïs a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay