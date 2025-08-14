Fête patronale d’Angaïs Angaïs
Fête patronale d’Angaïs Angaïs jeudi 14 août 2025.
Fête patronale d’Angaïs
place du prat Angaïs Pyrénées-Atlantiques
Deux orchestres d’exception pour faire vibrer les soirées Heptagone et MIAMI, références incontournables en Pop Rock et Variétés Internationales, vous garantissent des soirées mémorables et endiablées !
• Un programme sportif et gourmand Course gourmande, VTT, trail, marche, Tournois de foot, concours de pétanque et pelote basque De quoi faire bouger petits et grands !
Et pour les enfants
• Pêche, olympiades, et même une Pitchoune en VTT !
Un vrai moment de bonheur à vivre en famille. .
place du prat Angaïs 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 83 71 46
