Fête Patronale de Bellefontaine Bellefontaine samedi 11 octobre 2025.

Bellefontaine Jura

Tarif : – –

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-12 19:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Un week-end riche en animation à Bellefontaine

Au programme

– Samedi 11 octobre

. 14h Balade commentée autour de Bellefontaine avec Fanny Girod

. 16h Atelier créatif sur le thème de l’automne proposé par « Le Petites Mains Créatives » (2€/personne)

. 18h Messe

. Dès 19h30 Repas et bal (Soirée animée par Pierre Bourgeois)

Adultes Couscous, fromage, dessert, café 18 €/adulte, 10€/enfant (sur réservation auprès du restaurant La Chaumière)

– Dimanche 12 octobre

. 11h Apéritif offert par la Mairie Vente de gâteaux au profit de la coopérative scolaire

. 12h Picnic tiré du sac + Buvette & crêpes Rôtisserie Chez Leti

. 13h Jeux « Intervillages » (tir à la corde, puzzle, mur des champions, etc)

Inscriptions en ligne ou le jour même

. 17h30 Concert de l’Echo du Risoux .

Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 00 16

