Fête Patronale de Bellefontaine
Bellefontaine Jura
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-12 19:00:00
2025-10-11 2025-10-12
Un week-end riche en animation à Bellefontaine
Au programme
– Samedi 11 octobre
. 14h Balade commentée autour de Bellefontaine avec Fanny Girod
. 16h Atelier créatif sur le thème de l’automne proposé par « Le Petites Mains Créatives » (2€/personne)
. 18h Messe
. Dès 19h30 Repas et bal (Soirée animée par Pierre Bourgeois)
Adultes Couscous, fromage, dessert, café 18 €/adulte, 10€/enfant (sur réservation auprès du restaurant La Chaumière)
– Dimanche 12 octobre
. 11h Apéritif offert par la Mairie Vente de gâteaux au profit de la coopérative scolaire
. 12h Picnic tiré du sac + Buvette & crêpes Rôtisserie Chez Leti
. 13h Jeux « Intervillages » (tir à la corde, puzzle, mur des champions, etc)
Inscriptions en ligne ou le jour même
. 17h30 Concert de l’Echo du Risoux .
Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 00 16
