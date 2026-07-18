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AGENDA · Dampierre-en-Bray

Fête patronale de Dampierre-en-Bray Dampierre-en-Bray

samedi 1 août 2026 · Dampierre-en-Bray

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
76220 Dampierre-en-Bray
Département
Seine-Maritime
Tarif

Dampierre-en-Bray

Fête patronale de Dampierre-en-Bray

Dampierre-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-09-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Au programme:

Samedi 1er août
14h concours de boules
20h: repas à la salle des fêtes et concert

Dimanche 2 août
Foire à tout, restauration sur place, forains, poney, glace   .

Dampierre-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 48 37 68 

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English : Fête patronale de Dampierre-en-Bray

L’événement Fête patronale de Dampierre-en-Bray Dampierre-en-Bray a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray