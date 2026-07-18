Informations pratiques

Dampierre-en-Bray

Fête patronale de Dampierre-en-Bray

Dampierre-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-09-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Au programme:

Samedi 1er août

14h concours de boules

20h: repas à la salle des fêtes et concert

Dimanche 2 août

Foire à tout, restauration sur place, forains, poney, glace .

Dampierre-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 48 37 68

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English : Fête patronale de Dampierre-en-Bray

L’événement Fête patronale de Dampierre-en-Bray Dampierre-en-Bray a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray