Fête patronale de la Saint-Firmin Saints-en-Puisaye samedi 11 octobre 2025.
Place de l’Eglise Saints-en-Puisaye Yonne
Début : 2025-10-11 18:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Venez nombreux célébrer la fête patronale de la Saint-Firmin, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, au cœur de la Puisaye !
AU PROGRAMME
Repas champêtre le samedi soir
Vide-grenier le dimanche
Fête foraine pour petits et grands
Animations musicales en soirée
Buvette et restauration sur place toute la journée. .
Place de l’Eglise Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairiesaints@orange.fr
