Fête patronale de la Saint-Firmin Saints-en-Puisaye samedi 11 octobre 2025.

Place de l’Eglise Saints-en-Puisaye Yonne

Gratuit

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Venez nombreux célébrer la fête patronale de la Saint-Firmin, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, au cœur de la Puisaye !

AU PROGRAMME

Repas champêtre le samedi soir

Vide-grenier le dimanche

Fête foraine pour petits et grands

Animations musicales en soirée

Buvette et restauration sur place toute la journée. .

Place de l’Eglise Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairiesaints@orange.fr

