Fête patronale de la Saint-Loup Hérisson
Fête patronale de la Saint-Loup Hérisson samedi 5 septembre 2026.
Fête patronale de la Saint-Loup
Quais de l’Aumance Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Saint-Loup, durant deux jours fête patronale du village de Hérisson: manèges, jeux pour les enfants avec les sapeurs-pompiers, bal et feu d’artifice tiré le samedi soir.
Buvette et lieux de restauration sur place.
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Quais de l’Aumance Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 45 75 04
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English :
Saint-Loup, two-day fête patronale in the village of Hérisson: merry-go-rounds, children’s games with the fire department, dance and fireworks on Saturday evening.
Refreshment bar and restaurants on site.
L’événement Fête patronale de la Saint-Loup Hérisson a été mis à jour le 2026-03-25 par Montluçon Tourisme
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