Gouville-sur-Mer

Fête patronale de la Saint-Marcouf animations géantes, exposition de véhicules anciens et concert

Place de l’Église Gouville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Fête patronale de la Saint-Marcouf animations géantes, exposition de véhicules anciens et concert, place de l’église à Gouville-sur-Mer. Organisé par le comité des fêtes. .

Place de l’Église Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 84 66

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English : Fête patronale de la Saint-Marcouf animations géantes, exposition de véhicules anciens et concert

L’événement Fête patronale de la Saint-Marcouf animations géantes, exposition de véhicules anciens et concert Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme