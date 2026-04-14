Fête patronale de la Saint-Marcouf animations géantes, exposition de véhicules anciens et concert Gouville-sur-Mer
Fête patronale de la Saint-Marcouf animations géantes, exposition de véhicules anciens et concert Gouville-sur-Mer dimanche 3 mai 2026.
Gouville-sur-Mer
Fête patronale de la Saint-Marcouf animations géantes, exposition de véhicules anciens et concert
Place de l’Église Gouville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Fête patronale de la Saint-Marcouf animations géantes, exposition de véhicules anciens et concert, place de l’église à Gouville-sur-Mer. Organisé par le comité des fêtes. .
Place de l’Église Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 84 66
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English : Fête patronale de la Saint-Marcouf animations géantes, exposition de véhicules anciens et concert
L’événement Fête patronale de la Saint-Marcouf animations géantes, exposition de véhicules anciens et concert Gouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme